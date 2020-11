Positivo al Covid viola la quarantena per andare dall'amante, lei lo rifiuta e chiama i Carabinieri

Viola la quarantena per andare dall'amante ma la donna non gli apre e lo denuncia. Un uomo di Bologna avrebbe violato la quarantena per andare a fare visita all'amante pur essendo risultato positivo al covid. La donna però non ha avuto alcuna intenzione di aprirgli e infastidita dalla sua insistenza ha chiamato i carabinieri per denunciarlo.

La donna sapeva bene che l'uomo era positivo, motivo per cui non ha avuto alcuna intenzione di aprire. Il focoso amante non ha però voluto sentire il rifiuto e ha continuato ad insistere, bussando ripetutamente alla porta costringendo la donna a chiamare le autorità per farlo allontanare. I carabiieiri sono intervenuti riportando l'uomo presso il suo domicilio dove lo aspettava la moglie con la quale dovrà continuare la quarantena.

