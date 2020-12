Postedown, problemi alle app Postepay e Bancoposta: ecco cosa sta succedendo

È Postedown dopo che molti utenti hanno riscontrato problemi con le app di Poste Italiane, Postepay e BancoPosta. Questa mattina si sono verificati disservizi generalizzati e difficoltà per i correntisti ad accedere alla schermata del saldo. Ovviamente la rete ha ribattezzato la questione "Postedown". L’app, ma anche il sito non ha funzionato per almeno 50 minuti.

«Aggiornamento in corso», «Riprova più tardi!». Questi sono i messaggi che si trovano davanti i clienti di Poste Italiane quando tentano di utilizzare i servizi del gruppo dai loro smartphone e pc. Ieri gli internauti hanno dovuto fronteggiare il blocco di Google e di conseguenza di Gmail e Youtube.

Per quanto riguarda Poste, non si può fare a meno di pensare al Cashback e a tutte le operazioni volte a procurarsi lo Spid. La situazione odierna non fa che rallentare la procedura. Secondo il sito downdetector, i primi disservizi si sarebbero verificati attorno alle nove di questa mattina.

Ultimo aggiornamento: 15:21

