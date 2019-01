Venerdì 11 Gennaio 2019, 17:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Disavventura per un anziano di San Costantino Albanese (Potenza), un 78enne, che ha perso l'orientamento in una tormenta di neve ed è stato poi ritrovato dai carabinieri in un casolare. L'uomo, dopo essere uscito da casa per raggiungere un magazzino rurale, è stato sorpreso e disorientato dalla copiosa nevicata e non è riuscito più a ritornare presso la sua abitazione. I suoi familiari hanno dato l'allarme ieri sera, allertando i militari della Compagnia di Senise e della Stazione di Terranova di Pollino, in provincia di Potenza.I militari hanno avviato le ricerche per la sua localizzazione, in località Destre, ripercorrendo a piedi strade di campagna oramai ricoperte da una coltre nevosa alta circa mezzo metro e con la bufera ancora in atto. Dopo alcune ore sono riusciti a trovare l'anziano in un casolare abbandonato dove aveva trovato riparo ed era visibilmente provato dal freddo e dalla stanchezza. Dopo i primi soccorsi, è stato richiesto l'intervento sul posto di mezzi idonei, messi a disposizione dai Vigili del Fuoco e dal Comune per il trasporto dell'anziano presso il più vicino centro di assistenza del 118. Dopo gli accertamenti del caso l'uomo è stato riportato a casa.