Una perquisizione è stata fatta stamani a Filiano (Potenza) nell'abitazione del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nell'ambito dell'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Potenza sulla sanità lucana. Poco fa il governatore è entrato negli uffici della Regione, nel capoluogo lucano. Altre perquisizioni sono in corso da parte di Carabinieri e Polizia nella stessa sede della Regione, in viale Verrastro, e nell'ospedale San Carlo, il più importante della Basilicata.

Arrestato consigliere di Forza Italia

Uomini politici e amministratori della Regione Basilicata sono coinvolti nell'operazione di Carabinieri e Polizia, coordinata dalla Dda di Potenza. L'indagine riguarda il settore della sanità lucana. Lo si è appreso nel capoluogo lucano. Il capogruppo di Forza Italia in Regione Basilicata, Francesco Piro, è stato arrestato nell'ambito dell'operazione della Dda di Potenza, condotta da Polizia e Carabinieri. Un altro provvedimento cautelare, non l'arresto, ma - secondo quanto è stato possibile apprendere - un divieto di dimora - è stato notificato all'assessore regionale all'agricoltura, Francesco Cupparo (Forza Italia). Perquisizioni sono in corso alla Regione Basilicata e all'ospedale San Carlo di Potenza, il cui direttore generale Giuseppe Spera risulta essere coinvolto nell'inchiesta.

Obbligo di dimora

Anche l'ex assessore alla Sanità della Regione Basilicata, Rocco Leone, attuale consigliere regionale di Fratelli d'Italia, è coinvolto nell'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza. Nei confronti di Leone il gip di Potenza Salvatore Pignata ha disposto l'obbligo di dimora.