A Potenza termosifoni accesi fino al prossimo 15 giugno

Temperature intorno al 10 gradi, in particolare la notte, e anche meno: così a Potenza - il capoluogo di regione più alto d'Italia a 819 metri sul livello del mare, i termosifoni potranno essere accesi fino al prossimo 15 giugno.

Lo ha stabilito il sindaco, Mario Guarente, con un ordinanza: massimo sei ore quotidiane, tra le 6 e le 23 di ogni giorno e la speranza che «La proroga si riterrà revocata nel caso la temperatura esterna raggiunga valori tali da consentire lo spegnimento degli impianti termici».

La città - che ha temperature molto simili ad ambienti di media montagna - ha un'antica tradizione: le temperature miti arrivano dopo la festa del santo patrono, San Gerardo La Porta, che si è celebrata il 29 (con la storica Parata dei Turchi risparmiata dalla pioggia, ma sotto un cielo plumbeo) e 30 maggio.

Ma quest'anno evidentemente nemmeno il Patrono ha fatto alzare le temperature.

Ai potentini resta la consolazione che non ci sarà nessun aggravio di costi: i residenti in Basilicata, infatti, non pagano il gas. E' una misura di compensazione per le estrazioni petrolifere in Val d'Agri e a Tempa Rossa da dove viene il 10 per cento del consumo italiano di idrocarburi