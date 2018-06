Prato, camion dei rifiuti sbaglia manovra e abbatte la colonna dell'antica Pieve di Carmignano

E se un camion della spazzatura sbagliasse manovra e abbattesse la colonna millenaria di un'antica chiesa? No, non siamo nella sfera di ipotetici scenari. E' accaduto realmente. E' successo alle prime ore del mattino

a sbagliato manovra andando a urtare violentemente la facciata della chiesa, facendo collassare a terra una colonna del porticato di ingresso. Come riportano le agenzie, tutto è accaduto durante il consueto giro di raccolta dei rifiuti effettuato dal mezzo di Alia attorno alle sei del mattino: l'autista del mezzo, secondo quanto ricostruito, stava facendo manovra nello slargo nella piazza antistante quando ha impattato rovinosamente contro il porticato della chiesa. Subito è scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. Di conseguenza è partita anche la segnalazione agli uffici della soprintendenza delle Belle arti. La pieve sorge su un precedente convento, il San Francesco al Bosco, fondato da Bernardo di Quintavalle nel 1211: divenne sede della pievania solo nel Settecento.

Lunedì 4 Giugno 2018, 10:20 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 10:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

a Carmignano, in provincia di Prato, e l'edificio monumentale danneggiato è nientemeno che la pieve di San Michele e San Francesco, scrigno d'arte e storia che tra l'altro custodisce la famosissima "Visitazione" del Pontormo, meglio nota come la "Visitazione di Carmignano" (capolavoro assoluto del maestro manierista realizzato tra il 1528 e 1530), e attualmente volata a Firenze in prestito per una mostra a Palazzo Pitti. Cosa è accaduto, dunque? Il camion della raccolta rifiuti h