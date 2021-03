Prato, incendio in casa: donna di 67 anni morta tra le fiamme

Una donna è morta a seguito di un incendio scoppiato nell'appartamento dove abitava a Vaiano, Prato. I vigili del fuoco del comando di Prato sono intervenuti questa notte poco prima dell'una in via Vitali a Vaiano, per soccorrere una donna rimasta coinvolta dalle fiamme che stavano interessando il letto sul quale si trovava.

I sanitari del 118, allertati dai vicini, hanno prestato i primi soccorsi, ma ormai per la donna, 67 anni, non c'era più niente da fare. La squadra vigili del fuoco giunta sul posto ha provveduto ad estinguere le fiamme evitando che si propagassero al resto degli arredi. È stato avvisato il magistrato di turno che, dopo le attività preliminari, alle 4:30 di questa mattina ha permesso la rimozione della salma. In corso gli accertamenti sulle cause. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Vaiano.

