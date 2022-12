Dodicenne investita e uccisa mentre attraversa la strada con la mamma: al volante un'anziana con i nipoti a bordo

Una 12enne è morta dopo essere stata investita insieme alla madre da un'auto mentre attraversavano la strada in prossimità delle strisce a Poggio a Caiano (Prato). Madre e figlia, di origini cinesi sono rimaste incastrate sotto al veicolo.

Al volante un'anziana con nipotini a bordo

In corso di accertamento la dinamica dell'incidente. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto le due donne per affidarle al personale sanitario del 118. Le condizioni della 12enne sono apparse subito gravi e, nonostante i tentativi di rianimazione, ne è stato dichiarato il decesso. Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto dalla polizia municipale la vettura sarebbe stata guidata da una signora anziana con i nipoti a bordo.

La madre in prognosi riservata

La madre della 12enne è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Santo Stefano di Prato e si troverebbe in prognosi riservata. L'incidente è avvenuto poco prima delle 17 in piazza 20 settembre. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi la strada adiacente alla piazza è stata chiusa al traffico, creando disagi alla viabilità.