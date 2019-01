Martedì 1 Gennaio 2019, 11:41 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2019 13:06

è stato sparso tra la folla che seguiva il "concertone" di Capodanno a, in provincia di Cuneo, durante i festeggiamenti di Capodanno. Nello slargo erano presenti circa 15 mila persone. Fra la dozzina di intossicati, tutti medicati sul posto nel posto medico avanzato della Croce Rossa, ci sono anche dei soccorritori e una bambina. La sostanza, secondo quanto si è potuto accertare, è stata spruzzata poco prima della mezzanotte in un punto vicino al palco, dove a presentare la serata era Filippo Ferraro, speaker di Rds, e dj e vocalist del Papeete Beach di Riccione. Non si sono verificate scene di panico e lo spettacolo, con il concerto e i fuochi artificiali sulle piste da sci, è proseguito regolarmente. Sono intervenuti, oltre agli operatori della croce rossa, gli steward e le forze dell'ordine.