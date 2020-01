Precipita durante l'addestramento: muore finanziere del soccorso alpino

Un finanziere del Soccorso alpino della guardia di finanza (Sagf) di Entreves (Courmayeur) è morto oggi sul Monte Rosso di Vertosan, a 2.940 metri di quota, nell'alta Valle d'Aosta, durante un'attività di aggiornamento di scialpinismo. L'uomo è precipitato da un salto di roccia per circa 150 metri. Sul posto erano presenti anche altri cinque colleghi rimasti illesi.

L'incidente è avvenuto alle 13 circa. La vittima è il maresciallo Marco Musichini, di 42 anni, in servizio nella stazione del soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves, a Courmayeur. Il corpo è stato recuperato dal Soccorso alpino della Valle d'Aosta ed è stata portato all'obitorio di Aosta. il maresciallo Musichini, era impegnato in alcune manovre sul Monte Rosso, con cinque colleghi, quando è scivolato in una zona impervia ed ha terminato la sua caduta ai piedi di un salto di roccia. Il medico dell’elisoccorso non ha potuto che constatare il decesso.

Ultimo aggiornamento: 17:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA