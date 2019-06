Precipita per sfuggire al fidanzato: l'uomo è l'aggressore seriale «guru del corallo»

È precipitata dal primo piano per sfuggire al fidanzato, l' aggressore seriale ". La giovane donna di 26 anni si è ferita martedì mattina precipitando dal primo piano di un palazzo in via Biella, a Milano , per cercare di fuggire dalla furia del fidanzato Giacomo Oldrati , un 40enne che nel gennaio 2018 è stato assolto per incapacità di intendere e volere dall'accusa di sequestro di persona, tentato omicidio, violenza privata, lesioni personali e violenza sessuale nei confronti di cinque ragazze aggredite a Bologna nel 2012. Le notizia è riportata nelle pagine milanesi del Corriere della Sera. L'uomo era conosciuto alle cronache come il «» perché aveva utilizzato una sostanza tossica ricavata daiper drogare le vittime.