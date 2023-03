Precipita da una scogliera, Monica muore dopo un volo di 50 metri: aveva 39 anni

Le escursioni, come confermato dalle tante foto su Facebook, erano una sua grande passione. Ma l'ultima, quella svolta nel pomeriggio di oggi, lunedì 27 marzo, le è stata fatale. Monica Perra, donna di 39 anni, è morta sulla spiaggia di Cala Fighera, nel golfo di Cagliari, cadendo sulle rocce della scogliera di Calamosca.

La tragedia

Una tragedia che è ancora avvolta dal mistero. Monica, appassionata di natura e passeggiate all'aperto, saliva spesso sul promontorio della Sella del Diavolo, ma qualcosa oggi è andato storto. La donna è precipitata nel vuoto. Un volo di 50 metri che non le ha lasciato scampo. Forse a causa del forte vento di maestrale, o dopo aver messo un piede in fallo, è caduta, ma non si esclude che possa trattarsi di un suicidio. A notare il suo corpo senza vita è stato un altro escursionista. L'uomo ha allertato subito le forze dell'ordine e i soccorsi.

I soccorsi

Immediata la chiamata al 112, il numero unico di soccorso. Il punto in cui si trovava il cadavere era molto difficile da raggiungere via terra, così i soccorritori, vigili del fuoco e guardia costiera, sono arrivati via mare. Ma la donna era già deceduta: troppo gravi le ferite riportate nella caduta sulle rocce. I familiari, residenti a Selargius, sono stati avvertiti dopo l’identificazione e si sono precipitati sul luogo della tragedia. Intanto gli agenti della polizia scientifica sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica e non è escluso che sarà svolta l'autopsia.

La sua passione

Le foto sui social network della vittima descrivono al meglio quanto la 39enne amasse la natura e gli sport estremi. Sul suo profilo, infatti, sono tante le immagini che la vedono protagonista di escursioni sulle montagne o anche in volo con il paracadute. Una donna che amava le emozioni forti e la vita, ma gli investigatori, al momento, non escludono si sia trattato di un gesto estremo.