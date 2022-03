Pregliasco: «Minacciato con un proiettile in una busta, vogliono sparare a me e alla mia famiglia perché promuovo i vaccini ai bambini»

Un proiettile direttamente in laboratorio. Lo ha rivelato Fabrizio Pregliasco, virologo della Statale di Milano, che ha raccontato delle minacce ricevute negli ultimi tempi, ultima quella di giovedì scorso: «Mi è arrivato un proiettile in busta, vogliono spararmi, alle gambe, a me e alla mia famiglia, perché promuovo la vaccinazione per i bambini - ha detto a Rai Radio1 durante la trasmissione Un Giorno da Pecora -. Mi hanno scritto nella busta che il proiettile è piccolo perché vogliono spararmi per ferire gravemente, così la sofferenza si prolunga. La minaccia era estesa a me, la mia compagna ed i miei figli. Io ho denunciato tutto, ovviamente, ma è surreale che in un momento come questo ci sia tutta questa acredine. Ad oggi ancora non mi è stata assegnata una scorta, so che il procuratore sta lavorando sul caso, vediamo. Questo episodio mi ha intristito molto - ha detto Pregliasco - non me lo aspettavo dopo tutto il lavoro di prevenzione che ho cercato di fare».

Pregliasco: «Minacce No vax su Telegram, la mia famiglia è un po' agitata»

Le liti in tv

«Liti personalmente non ne ho mai avute con colleghi, ho avuto liti con cattivi maestri, quindi con dei commentatori che ora si sono riciclati nella guerra e che purtroppo hanno rappresentato un esempio», ha detto Pregliasco all'Adnkronos Salute sugli scontri in tv che «non hanno aiutato la gente a capire». «Discussioni tra opinioni diverse ci sono state ma questo - sottolinea il medico - fa parte della ricerca. Non erano liti fra virologi ma comunicazioni esacerbate da commentatori che citando un parere lo ponevano in contrapposizione a un altro. C'era un incalzare per cui - ricostruisce Pregliasco - anche opinioni magari simili poi sono state enfatizzate in un senso o nell'altro da personaggi che hanno affrontato la problematica del Covid senza rendersi conto degli effetti che ha determinato sulla salute e sulla sanità pubblica».

«E lo facevano più per creare dibattito, in un meccanismo - rileva il virologo - simile a quello del confronto tra opinioni politiche. Per cui si è utilizzata la cronaca e non la divulgazione scientifica. Ma la cronaca - chiarisce Pregliasco - porta alla descrizione di episodi, di situazioni. Un po' come per la guerra: vedere la tristissima scena del bimbo ucciso è terribile e ti crea giusta sofferenza e compianto, però - conclude - non è il racconto di tutto quello che succede».