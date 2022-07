di Sergio Beraldo

Repetita iuvant. Soprattutto in questo tempo in cui si esibiscono i primi ruggiti in vista di una campagna elettorale che si preannuncia termicamente in linea con il solleone. Ora, tra le cose che vale la pena ripetere, una su tutte è degna di ripetizione; ovvero, la ragione che ha spinto a depotenziare gli attriti tra l’Italia e l’Unione europea prodotti dall’onda lunga del baldanzoso populismo...