Premio giornalistico Angelo Maria Palmieri, c'è tempo fino al 5 aprile 2022 per partecipare

C'è tempo fino al 5 aprile 2022 per partecipare al premio giornalistico “Angelo Maria Palmieri”, promosso da "Fiaba" e la Biblioteca e Associazione culturale "Angelo Maria Palmieri", in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo, giunto alla X edizione. Il premio è intitolato al giornalista a lungo alla guida dell'ufficio stampa della onlus, scomparso a soli 30 anni nel 2011.

APPROFONDIMENTI IL LAVORO Smart working, anche dopo la fine dello stato di emergenza procedure... IL CENSIMENTO Napoli, persi oltre 26 mila abitanti tra 2019 e 2020: drastico calo... GOSSIP Elodie, il sito di gossip la critica: «Vai mostraci la...

Ispirato ai valori che hanno contraddistinto la vita del giovane giornalista: la correttezza e l'obiettività nell'informazione e l'impegno sociale, saranno premiati i primi tre migliori articoli o servizi radio radio-televisivi che abbiano affrontato tematiche importanti per la diffusione dei valori etici della professione come la tutela dei diritti umani, il superamento di tutte le barriere, le pari opportunità, il femminicidio, il bullismo e cyberbullismo, l’integrazione sociale, le nuove povertà, la convivenza civile. Gli articoli e i servizi radiotelevisivi devono essere stati pubblicati o trasmessi tra il 1° marzo 2021 e il 30 marzo 2022. Vanno inviati entro il 5 aprile 2022 per e-mail a ufficiostampa@fiaba.org.

Il concorso è riservato ai giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti, e agli studenti iscritti alle scuole e master di giornalismo riconosciuti dall'Ordine nazionale dei giornalisti.