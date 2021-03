Vaccini Lazio, prenotazioni per coppie d'età (ora tocca a chi ha 66 e 67 anni). Tutti i centri dove si fanno e quale farmaco iniettano

Si procede a coppie d'età nel Lazio per il vaccino. I prossimi a potersi prenotare saranno tutti coloro che hanno 66 e 67 anni (classi d'età 1954 e 1955). Dal 27 marzo, invece, inizia la prenotazione per i 68enni e 69enni (anni di nascita 1952 e 1953). La possibilità di mettersi in lista per poter avere il vaccino partirà dalle ore 00:00. È bene ricordare di presentarsi ai punti vaccinali all'orario dell'appuntamento che viene indicato, così...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati