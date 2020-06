Abusi sessuali su un diciassettenne, arrestato preside di Lanciano

Ultimo aggiornamento: 18:16

Attisu un minore. Un preside diè attualmente agli arresti domiciliari dopo un provvedimento del gip del tribunale di, su richiesta del pm. L'arresto è stato effettuato dalla sezione reati contro la persona della. Il professore, di 48 anni, attualmente dirigente scolastico di due istituti di Scuola Secondaria di II grado del lancianese, è accusato di ripetuti atti sessuali verso un proprio alunno dinel periodo 2017 e 2018 quando era dirigente di una scuola diI fatti sono avvenuti nell'istituto scolastico o in un'abitazione di proprietà del preside. Il dirigente scolastico, dopo una conoscenza nata su una chat di incontri, scoprì che il ragazzo frequentava proprio la stessa scuola della quale lui era preside. Da lì in poi avrebbe compiuto glinell'istituto scolastico convocandolo nel suoin modo pretestuoso. Inoltre spesso, sempre in orario scolastico, lo accompagnava nella sua casa sulla costa, appositamente dedicata a questi incontri. Una successivaa inizio di questo mese, ha permesso agli inquirenti di sequestraree di altra natura che ha pienamente riscontrato i fatti. A seguito dell’esecuzione della misura cautelare sono state informate leIn aggiornamento