Martedì 2 Luglio 2019, 19:30 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2019 20:44

Caos sul concorso dei dirigenti scolastici. Il Tar del Lazio ha infatti accolto i ricorsi presentati decidendo di annullare le correzioni dei compiti dei partecipanti. In sostanza ha deciso che le griglie di correzioni preparate non andavano bene per la presenza di commissari incompatibili con il loro ruolo.In Campania i ricorrenti sono più di 500 seguiti dall’avvocato Guido Marone. Altri casi invece sono stati portati dall’avvocato Pasquale Marotta. I candidati a questo concorso sono stati 34850 e alla fine solo 3785 sono riusciti ad arrivare all’orale, tra questi 425 campani. I posti messi a bando sono 2925.Un sentenza che creerà non poche difficoltà al Miur. Impossibile ripetere la prova ma anche rifare le correzioni dal momento che non c’è più l’anonimato.