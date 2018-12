quando meno se lo aspettava:. È accadutto sabato scorso a Don Emanuele, ad Atripalda, nell'avellinese. Quando il prete è tornato, si è accorto che ililche aveva lasciato prima di andare a celebrare la messa. Nel portafogli c'erano circa 200 euro.L'autore del furto, o forse gli autori, non sono ancora stato trovati. Quello che è certo è che i ladri non si sonon fatti nessuno scrupolo e non si sono fermati letteralmente di fronte a nulla, neppure all'autorità religiosa che un prete rappresenta. La beffa per il povero Don Emanuele è stata doppia perchè, tra l'altro, quella sera non avrebbe dovuto neppure essere lì. Stava infatti sostuendo un altro parroco.