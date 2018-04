Meteo, l'anticiclone Apollo ha le ore contate: nel weekend arriva il maltempo

Boom di arcobaleni dopo il ritorno di pioggia e neve: lo strano fenomeno in Gran Bretagna

Mercoledì 25 Aprile 2018, 20:22 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2018 23:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembrava già estate e invece il maltempo sta per tornare.ormai ha le ore contate. Se riuscirà a proteggere l’Italia per la festa di oggi 25 aprile, non sarà così per l’inizio del ponte del 1° maggio.«Con l’arrivo del- spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it - correnti più instabili di origine atlantica mineranno la stabilità atmosferica su molte regioni. Sabato rovesci e temporali raggiungeranno Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, l’Appennino toscano, emiliano occidentale, l’Umbria, il reatino, il cosentino e l’Ogliastra. Domenica temporali più diffusi e anche forti sul Piemonte, la Valle d’Aosta, la Lombardia nordoccidentale (nord milanese, varesotto, comasco) e anche sul veronese».Il prosieguo del Ponte del primo maggio vedrà una veloce perturbazione temporalesca attraversare il Nord, la Toscana e le Marche nella giornata di lunedì 30, mentre per martedì 1 maggio, tempo in forte peggioramento in Sardegna, coste tirreniche e settori alpini del Nordovest.