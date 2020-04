Meteo, aprile comincia con sole e caldo: 12 giorni di bel tempo, poi un ciclone contro l'Italia

Partenza davvero sprint di Aprile, infatti sull'Italia domina un'alta pressione piuttosto robusta. Queste condizioni meteo molto stabili ci accompagneranno per almeno 12 giorni. Successivamente si avranno le prime crepe nel campo anticiclonico che potrebbero dare il via a una seconda metà del mese decisamente più instabile e perturbata. Scopriamo subito la tendenza completa per le prossime settimane.

Importanti conferme in vista della prossima settimana, è ormai certa infatti la presenza di un vasto campo anticiclonico che abbraccerà tutto il bacino del Mediterraneo, Italia compresa. Per questo motivo le condizioni meteo sono previste stabili e soleggiate su tutte le regioni. Anche le temperature sono previste in deciso aumento con valori diffusamente oltre i 22/24°C su buona parte delle regioni.

Anche per la giornata di Pasqua, domenica 12 aprile, ci aspettiamo quindi tanto sole da Nord a Sud. A Pasquetta invece il campo di alta pressione iniziare a mostrare le prime crepe con la possibilità di rovesci specie sulle regioni del Centro.

Successivamente, dalla metà del mese in avanti, il flusso perturbato atlantico dovrebbe verosimilmente riprendere vigore, pilotando diverse perturbazioni anche verso l'Italia. Già da giovedì 16 il modello americano GFS ipotizza una svolta nelle condizioni meteorologiche con l'arrivo di un pericoloso ciclone. Se ciò dovesse venir confermato ci aspettiamo un ritorno in grande stile delle piogge con la possibilità anche di forti temporali.

Data la distanza temporale si tratta solo di una proiezione in linea generale suscettibile di cambiamenti. Vi terremo aggiornati con le future emissioni dei principali modelli atmosferici a nostra disposizione.

