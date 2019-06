Meteo, giugno mai così caldo da 20 anni. Ecco le previsioni per il weekend

Nelle prossime ore, nelle aree interne della Sicilia i termometri potranno toccare punte prossime ai 40°C. Clima bollente anche sul resto del Sud come in Puglia con i termometri fissi intorno ai 37-38°C o i 35-36 di Napoli . Temperature in netta ascesa anche sulle regioni del Centro. Firenze farà registrare 38°C e 36 gradi a Roma invece sulledove troveremo punte intorno ai 28-30°C, insomma un contesto climatico decisamente più normale per la stagione. Nel corso del weekend, le temperature si ridimensioneranno di parecchi gradi specie sulle regioni centrali.