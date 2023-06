Previsioni meteo, estate lontana. L'esperto: «Tempo instabile almeno fino al 20 giugno»

Il meteo sarà ancora instabile fino almeno al 20 giugno. L'anticiclone delle Azzorre (quello che normalmente porta l'estate) sta snobbando il Mediterraneo e la conseguenza è che l'inizio dolce e caldo dell'estate lo stanno vivendo lontano da qui: nel Nord Europa. In particolare in Gran Bretagna, Olanda, nord della Francia il tempo è mite e soleggiato.

Ci hanno rubato la primavera? A parte gli scherzi: questo continuo alternarsi di nuvole e sole, piogge intense, instabilità a cui stiamo assistendo è dovuto al posizionamento anomalo - ormai da più di due settimane - dell'anticiclone delle Azzorre che si è fermato sull'Europa nord occidentale, per la precisione tra le isole britanniche e l'Islanda, e lì, e solo lì, ha portato l'alta pressione invece che le perturbazioni. «Nel Mediterraneo il fenomeno è completamente invertito: porta perturbazioni, correnti instabili, vortici ciclonici al posto dell'alta pressione», spiega Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo al quale chiediamo fino a quando ci sarà questo tempo instabile.

«Fino almeno alla seconda decade di giugno, quindi tra il 10 e il 20 giugno, avremo frequenti temporali, temperature sotto la media con fenomeni localizzati ma intensi», afferma Ferrara.

«Certo non mancheranno momenti soleggiati, lungo le coste, soprattutto la mattina, ma prepariamoci a giorni ancora instabili», aggiunge. Ci saranno quindi perturbazioni, soprattutto nelle zone montuose.

Il maltempo non è solo l'instabilità che non ci fa capire che tempo farà la mattina e se cambierà la sera, nelle ultime settimane in Italia ha voluto dire soprattutto emergenze come quella in Toscana e nelle Marche.

E naturalmente come quella in Romagna dove a distanza di molti giorni dai temporali che hanno alluvionato intere province, l'enorme massa di acqua che ha allagato case, strade e campi in alcune porzioni di territorio ristagna ancora e non riesce a defluire. Il clima non è solo un problema di estate instabile, insomma.

Ma che estate è quella a cui andiamo incontro, allora? Sarà, a quel che si può osservare in questo momento e in previsione dei prossimi giorni, una stagione meno calda e più instabile rispetto all'anno scorso. Ma senza disperare: le cose potrebbero migliorare a fine mese.