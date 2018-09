Previsioni meteo, ottobre porta l'autunno: subito nubifragi, neve e tempeste

Domenica 30 Settembre 2018, 14:35 - Ultimo aggiornamento: 30-09-2018 14:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lepersono chiare: l'estate è finita, arriva l'Nubifragi, vento, neve e tempeste già da domani. Secondo ledegli esperti di www.ilmeteo.it l’Italia verrà aggredita da più parti. Su tutto il Nord e sulla Toscana lesi estenderanno gradualmente a tutte le regioni.colpiranno Genova e Firenze e poi l’Emilia e la Lombardia tutta, altre nubi dal Tirreno punteranno al Lazio e alla Campania comprese Roma e Napoli.Ma il peggio arriverà subito dopo, quando si innescherà sull’Italia un ciclone mediterraneo che richiamerà masse d’aria fredda da Nord in ingresso sia come Bora che come Maestrale, sia aria calda ed umida da Sud. Si verificherà inoltre, dicono gli esperti, un episodio di maltempo sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia con neve in calo fino a 1250 m sulle Dolomiti anche a Cortina d’Ampezzo nella notte. L'evento, abbastanza eccezionale per il periodo, è innescato dall’ingresso della cosiddetta Bora scura che soffierà a 60/80km/h da Trieste verso l’alto Adriatico, con temporali che si dirigeranno verso l’Emilia Romagna dove si preannunciano una serata e una notte tempestose.Infine, spiegano gli esperti, l’ingresso di maestrale foriero di nuovi nubifragi nella notte verso la Sardegna darà il via ad una escalation di piogge e rovesci temporaleschi che dilagheranno nei giorni successivi su quasi tutta l'Italia. Inizierà così il vero autunno.