Meteo, tornano neve e pioggia sull'Italia: arriva il colpo di coda dell'inverno

Un colpo di coda dell'inverno sarà protagonista in questa settimana di fine febbraio - inizio marzo. Già nel weekend appena trascorso alcune correnti artiche provenienti da Nord-Est hanno fatto irruzione dalla porta della Bora (Alpi Giulie), provocando un netto abbassamento delle temperature: lo riferisce Antonio Sano, metereologo fondatore del sito www.iLMeteo.it.

Neve, calo temperature da Nord a Sud. Allerta gialla in 11 regioni e spargisale nelle auotostrade

L’aria fredda ha infatti raggiunto il Mar Mediterraneo, generando un vortice ciclonico che nei prossimi giorni stazionerà sull’Italia. Questo porterà vento, piogge e alcune nevicate anche a quote molto basse. La traiettoria del vortice dovrebbe partire dalla Sardegna per poi dirigersi verso le regioni centro-meridionali. Si attende dunque un tempo caratterizzato da instabilità diffusa al Centro-Sud e, in alcuni casi, anche al nord del Paese, dove soffieranno correnti di Bora e Grecale.

Previsioni meteo: torna la neve al Nord e sugli appennini

Al Centro-Sud le regioni maggiormente interessate dalle precipitazioni saranno Sardegna, Lazio, Campania, Umbria e a tratti anche Basilicata, Puglia e Sicilia. Per quanto riguarda il Nord, viste le basse temperature, le precipitazioni potranno essere di natura nevosa, soprattutto su Piemonte ed Emilia-Romagna. La neve pero cadra anche sugli Appennini centrali e in Sardegna a partire dai 7-900 metri, oltre i 1200-1400 metri al Sud.

Questa situazione durera almeno fino a venerdi 3 marzo, dopodiché l’alta pressione potrebbe di nuovo conquistare l’Italia riportando il sole su gran parte delle regioni, ma in un contesto termico piu tardo invernale che primaverile.