Il maltempo non darà tregua al Nord mentre al Sud il caldo e l'afa resisteranno ancora per qualche giorno. Colpa di una coda della perturbazione che sta transitando sull'Europa centro-orientale e che al momento sta interessando perlopiù le regioni settentrionali, causando temporali intensi e riavvicinando le temperature bollenti di questa estate alle medie stagionali.

Al Centro-Sud caldo più sopportabile in settimana

Gli italiani che sperano in un abbassamento delle temperature anche al Centro-Sud dovranno resistere ancora qualche ora. Perché nella prima domenica di agosto le punte resteranno di 37-38 gradi mentre dall'inizio della settimana il caldo sarà più sopportabile. Da martedì infatti l'ondata di caldo dovrebbe attenuarsi in tutta la penisola, comprese le regioni meridionali. E fino a Ferragosto si vedranno temporali, con il termometro che tornerà a salire nel weekend ma senza gli eccessi a cui ha abituato l'estate 2022.

Allerta gialla in sette regioni

Rovesci e temporali sparsi continueranno ad interessare nelle prossime ore le regioni settentrionali e la Toscana. Intanto il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Allerta gialla oggi per sette regioni; Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana. L'avviso prevede precipitazioni sparse, a carattere di rovescio o temporale, su Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.

Tragedia stanotte in un incidente a Pino Torinese, tra i comuni coinvolti da un violento temporale. Un 56enne si trovava alla guida del suo taxi quando si è abbattuto sulla vettura un albero sradicato dal forte vento. Sul mezzo c'era anche una passeggera che è rimasta illesa mentre il conducente è morto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chieri che hanno estratto dall'auto, incastrati tra le lamiere, il corpo del 56enne e la passeggera. Oltre al personale del 118, sul luogo anche i carabinieri cui sono affidate le indagini.

Maltempo nell'Alessandrino

Notte di maltempo tra Novese, Ovadese, Tortonese e Casalese, in provincia di Alessandria. Vigili del fuoco impegnati per la messa in sicurezza di alberi caduti dopo essere stati colpiti da fulmini e pali pericolanti. A Casale Monferrato si è verificato un incidente a causa del fondo reso viscido dalle condizioni meteo. Un'auto con a bordo 2 giovani, di 36 e 35 anni, ha centrato e abbattuto un palo dell'illuminazione pubblica, per poi ribaltarsi. Conducente e passeggero sono stati trasportati in ospedale ad Alessandria per accertamenti. Nell'Acquese la pioggia è caduta anche nella zona di Spigno Monferrato, interessata da giorni da incendi in un bosco nelle località Rocchetta e Bergaggiolo. «Anche se è stata bagnata solo la polvere - spiega il sindaco Antonio Visconti - in qualche modo si è ridotta l'intensità dei focolai». I mezzi di Alessandria e Acqui sono in fase di rientro; a presidiare restano i volontari di Canelli e Nizza, essendo astigiano il fronte più impegnativo.