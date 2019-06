Prende l'acqua al bar al Pride Village, poi si accascia a terra e muore a 28 anni

Si avvicina al bancone del bar, chiede una bottiglietta d'acqua e se la versa sulla testa. Poi, all'improvviso, si accascia a terra. Ha passato la notte in gravissime condizioni e poi è morto nella giornata di ieri un ragazzo di ventotto anni, di origine tunisina, che ha perso i sensi venerdì notte alla, durante l'inaugurazione della dodicesima edizione del Pride Village . Un evento che ha richiamato in Fiera moltissime persone anche da fuori provincia. Una serata attesissima, dunque, macchiata però da attimi di enorme panico e dalla successiva notizia della tragedia.LEGGI ANCHE:--> Venticinquenne ucciso a coltellate alla festa del paese. Arrestato un uomo di 47 anni: «Ha confessato l'omicidio» LEGGI ANCHE:--> Pensionato spara per gli schiamazzi notturni: un morto e 2 feriti gravi a Palma Campania