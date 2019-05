CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 13 Maggio 2019, 08:17

Il campanello d'allarme sono il rendimento scolastico che cala. A questo si aggiunge una tendenza a isolarsi al punto da avere un azzeramento della vita sociale, un peggioramento della salute, cefalee frequenti, stati di ansia, depressioni reattive, e in casi più rari - crisi epilettiche. La dipendenza da videogiochi dall'anno scorso è una malattia mentale secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Il problema è molto presente negli Usa, ed è stato calcolato che in Italia sono a rischio per «gaming disorder» (così si chiama la malattia da videogiochi) circa 270 mila ragazzi, quasi totalmente maschi, in una fascia d'età tra i 12 anni fino ai 16 anni. Ma sono in aumento i casi tra i 10 ai 12 anni, ossia quel periodo in cui si inizia a sviluppare un'identità autonoma e i genitori li controllano di meno. Di questo problema se ne parla ancora poco ma qualche istituto scolastico più attento inizia a coinvolgere i propri studenti. Domani, infatti nella scuola secondaria «Carlo Poerio» di Napoli si terrà una tavola rotonda con esperti di San Patrignano, psicologi, rappresentanti delle forze dell'ordine, della magistratura e del mondo istituzionale per favorire il confronto tra chi quotidianamente affronta il fenomeno e per individuare delle possibili soluzioni di contrasto basate su virtuose collaborazioni tra pubblico e privato. «Videogame e dipendenze giovanili. Dall'urgenza all'emergenza sociale» proseguirà mercoledì al Teatro Mercadante con lo spettacolo «Ragazzi PerMale» messo in scena nell'ambito della campagna di prevenzione «WeFree», ideata dalla Comunità di San Patrignano, che coinvolgerà 500 alunni provenienti dalle scuole secondarie di primo grado di Napoli.