Roma, morto il principe Nicolò Borghese: era il marito di Franca Faldini, l'attrice compagna di Totò

È morto il principe Nicolo’ Borghese, marito di Franca Faldini, la compagna di Totò. L'aristocratico è stato stroncato da un arresto cardiaco, era ricoverato nella clinica pio XI di Roma. Aveva 90 anni.

Nicolò Borghese, dei principi di Nettuno, era nato il 21 marzo 1930. Nel 1975 aveva sposato Franca Faldini ed era vissuto con lei a Roma fino alla morte dell'attrice, avvenuta nel 2016. Faldini, giornalista, attrice e scrittrice, fu la compagna di Antonio De Curtis fin quando l'attore rimase in vita. Nel 1954 Totò e Franca finsero un matrimonio a Lugano per mettere a tacere i pettegolezzi e quello stesso anno ebbero un figlio, Massenzio, che però morì durante il parto. Al fianco di Totò, la Faldini recitò in moltissimi film e gli rimase accanto fino alla sua morte, nel 1967. Poi sposò il principe Borghese (nella foto di Rino Barillari accanto a Franca Faldini).

Ultimo aggiornamento: 21:04

