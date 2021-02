Raniero Martellucci, deportato in Russia, ha compiuto 100 anni

Raniero Martellucci, agricoltore di Priverno, ha compiuto oggi 100 anni di vita attorniato dai figli Andrea e Rosa, oltre ai nipoti, seppur con le garanzie previste nella lotta al Covid. L'ex agricoltore che ha passato lunghi anni di vita lavorando sodo le sue terre, ha avuto il pregio, oggi stesso di avere complimenti personali del sindaco di Priverno Anna Maria Bilancia. L'anziano agricoltore in piena lucidità durante il momento di festa ha avuto modo di raccontare anche la sua storia di soldato che lo ha visto, durante l'ultima guerra, fuggire a piedi dalla Russia, con un nugolo di soldati italiani fuggiti da quel Paese in preda alla guerra per non essere catturati. Il ritorno in Patria poi lo ha visto per sempre un agricoltore provetto che insieme alla moglie è riuscito a farne un motivo di vita fino a qualche anno fa.

Ultimo aggiornamento: 19:07

