Processo Astori, Francesca Fioretti in aula: «Ho fiducia nella giustizia»

Francesca Fioretti, ex compagna di Davide Astori, era oggi in aula a Firenze per l'udienza in Tribunale nella quale è stata discussa la perizia disposta nell'ambito del procedimento per omicidio colposo che vede imputato l'ex direttore della medicina sportiva dell'ospedale di Careggi, Giorgio Galanti: «È stata un'udienza significativa - ha detto uscendo dal Palazzo di Giustizia di Firenze -. Ho fiducia nella giustizia e il 2 aprile (giorno del nuovo appuntamento dopo il rinvio di oggi, ndc) sarò di nuovo qua».

Astori, la perizia del tribunale: «La morte non poteva essere evitata»

Nel corso della sessione mattutina del procedimento sono stati ascoltati i due tecnici che hanno redatto la perizia disposta dal giudice, secondo le quale la morte del giocatore non avrebbe potuto essere evitata. Dagli accertamenti è emerso che il 31enne calciatore soffriva di una cardiomiopatia aritmogena biventricolare, risultata fatale all'ex capitano della Fiorentina, trovato senza vita il 4 marzo 2018 in una camera d'albergo a Udine a poche ore dalla partita.

