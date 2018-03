Giovedì 22 Marzo 2018, 14:56 - Ultimo aggiornamento: 22-03-2018 14:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, è stato sentito oggi come persona informata sui fatti dai pm della Procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta Consip. L'ex candidato alla Regione Lombardia è stato ascoltato come testimone in relazione all'attività imprenditoriale svolta da Carlo Russo, indagato nella maxinchiesta per traffico di influenze.Nello stesso filone di Russo, che il 3 marzo del 2017 davanti ai pm di Roma e di Napoli si avvalse della facoltà di non rispondere, risultano iscritti nel registro degli indagati, tra gli altri, Tiziano Renzi, padre dell'ex segretario del Pd Matteo, e l'imprenditore napoletano Alfredo Romeo.