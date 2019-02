Cucchi, il pm: Alfano ingannato da atti falsi. Ma Tomasone: fu un arresto come tanti altri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 28 Febbraio 2019, 10:30

Il depistaggio sulla morte di Stefano Cucchi ha una data di inizio: il 26 ottobre del 2009. Da quel momento, secondo quanto accertato dalla Procura di Roma, la catena di comando dei carabinieri mette in atto una serie di iniziative per «allontanare» la verità. Un percorso fatto di falsi che è approdato in Parlamento, quando l'allora ministro della Giustizia, Angelino Alfano, basò, in maniera del tutto inconsapevole, il suo intervento al question time sulla vicenda del geometra, utilizzando una nota redatta dai carabinieri della stazione Appia. «In Aula il ministro riferì il falso su atti falsi», ha affermato il pm Giovanni Musarò in apertura dell'udienza del processo che vede imputati cinque militari dell'arma.