Genitori morti nel fiume quatto anni fa, un milione di risarcimento ai due figli

Si avvia verso la definizione il procedimento sulla morte di Paride Pirocchi e Silvia D’Ercole, i coniugi di Scerni scivolati e annegati nel fiume Orta, nei pressi delle Marmitte dei Giganti, il primo maggio del 2017. Sul piano civilistico le assicurazioni hanno provveduto a versare un risarcimento di un milione di euro, per conto dell’ente Parco Majella e del comune di Caramanico, in provincia di Pescara, in favore dei due orfani delle...

