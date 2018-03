Processo a Woodcock, Fragliasso teste d'accusa: «Presi atto della pubblicazione di quell’articolo e non mi fece piacere leggerlo»

Una stretta di mano prima di andare via. È stato il pm Woodcock a chiamare il procuratore aggiunto appena congedato dalla presidenza del Csm, che torna indietro a stringere la mano ai due pm del suo ufficio Woodcock e Carrano. Prima di chiudere la sua audizione, rispondendo alle domande del prpcuratore Maddalena (difensore del pm anglonapoletano), Fragliasso ha chiarito:

Il rapporto tra me e il dottor Woodkock è sempre stato leale e improntato alla massima correttezza. Ha iniziato con me, ha fatto l’uditore assieme al collega Miller con il quale ho firmato le indagini di tangentopoli. Lo ritengo un grande lavoratore ed è un sagace pm

. Poi, prima di uscire, è stato il pm Woodcock a chiamare “Nunzio” per una stretta di mano. Inizia la deposizione della giornalista Milella.

Giovedì 15 Marzo 2018, 14:27 - Ultimo aggiornamento: 15-03-2018 15:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Inviato a RomaÈ iniziato il procedimento disciplinare a carico dei pm di Napoli Celeste Carrano e Henry John Woodcock. Nel corso della prima parte dell’udienza il pg della Cassazione ha informato le parti e il presidente Legnini dell’avvenuta archiviazione in favore di Woodcock e Carrano di alcuni profili disciplinari legati alle vicende delle indagini sul magistrato D’Angiolella e sulla gestione del caso Tiziano Renzi.Ora tocca all’aggiunto Fragliasso rispondere da teste: «Henry Woodcock - ricorda - mi chiamó la mattina del 12 aprile scorso. Mi cercó due volte e non risposi, poi mi raggiunse al telefono una terza volta. Fu allora che esordì dicendomi, a proposito della intervista firmata dalla Milella: “Hai visto? È venuta bene. Sembra una conversazione tra colleghi”. Dunque era palese che avesse reso quelle dichiarazioni alla giornalista Liana Milella. Insomma - insiste Fragliasso - non mi apparve assolutamente seccato della intervista pubblicata da Repubblica. Io presi atto della pubblicazione e non mi fece piacere leggere quell'articolo».È la risposta resa dal procuratore aggiunto Fragliasso su uno dei capi di incolpazione a carico di Woodcock nel corso dell’inchiesta disciplinare nato dal caso Consip. Fragliasso sottolinea la sua delusione «umana più che istituzionale» nell’aver capito che la sera prima - 11 aprile scorso - Woodcock avesse parlato con la giornalista Milella disattendendo la sua consegna al riserbo. «Eppure - insiste Fragliasso - fu Woodcock a chiedermi di ricevere la telefonata della dottoressa Milella, nel corso della quale non risposi alle domande della giornalista». Sempre secondo Fragliasso, quando Woodcock si accorse della «mia contrarietà rispetto alla pubblicazione della intervista su Repubblica, cambió tono, sostenendo di essere stato ingannato. Una versione che io stesso ricevetti con un certo stupore perché so che Woodcock è un magistrato in gamba, sagace, strutturato, tanto che gli dissi: ma non sapevi che stavi parlando con una giornalista? E lui di rimando mi disse che la conosceva da tanti anni e si era sempre fidato».