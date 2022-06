Procuratore generale della Cassazione, Csm diviso tra Riello e Salvato: pesa lo scontro tra le correnti dopo il caso Palamara

Seguendo i tradizionali schemi delle correnti interne alla magistratura, sarebbe un testa a testa tra due candidati che sono stati in passato esponenti di rilievo di Unicost e ora ne hanno preso le distanze: Luigi Salvato, procuratore generale aggiunto in Cassazione, e Luigi Riello, procuratore generale a Napoli. Sono loro a doversi giocare alla pari, almeno nei consensi ottenuti in partenza dalla commissione incarichi direttivi, la nomina...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati