Mercoledì 28 Marzo 2018, 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una professoressa di scuola superiore legata a una sedia, con del nastro adesivo, a presa a calci in classe da alcuni suoi allievi e infine liberata da un loro compagno. È la vicenda raccontata oggi dall'edizione della provincia di Alessandria del quotidiano La Stampa. Gli autori del gesto - che risalirebbe a un mese fa - avevano postato il video su social, ma è già stato rimosso. La loro vittima è un'insegnante che La Stampa descrive «fragile fisicamente», che «fatica a camminare e difendersi». La docente - secondo quanto si è appreso - non ha presentato denuncia alle forze dell'ordine, il caso si è risolto nell'ambito scolastico con la sospensione dei ragazzi violenti, tra i 14 e i 15 anni, tutti della prima classe, provvedimento poi convertito in lavori di pulizia, per un mese, nella scuola stessa. La decisione è stata approvata dal Consiglio di classe.