CASTELFIDARDO - Palpeggiamenti in classe, strusciamenti e approcci spinti nei riguardi di quattro, tutte minorenni. Con questa accusa pesante come un macigno un cinquantenne residente aè indagato per il reato continuato dicon l’aggravante della propria posizione di insegnante.Oggi, in tribunale ad Ancona, in camera di consiglio, è in programma l’incidente probatorio per acquisire come prova la testimonianza delle ragazzine coinvolte, frequentanti la scuola media Paolo Soprani.