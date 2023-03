Professore delle medie sospettato di molestie a un'alunna, trovato morto in un cimitero nel Bolognese: si è suicidato

Un professore di scuola media si è ucciso all'interno di un cimitero nel bolognese. Il docente, di circa 50 anni, era sospettato di una relazione con una ragazzina di 12 anni, allieva della scuola in cui insegnava, che proprio ieri lo ha allontanato dall'istituto, in attesa delle indagini. Ricevuta la notizia della sospensione, l'uomo non ha retto e si è suicidato nel cimitero del suo paese, scrive il Corriere di Bologna.

Il professore, era finito in un'inchiesta della procura di Ferrara sulla presunta storia con una minorenne, in seguito a voci e segnalazioni, per un presunto scambio di messaggi, forse scoperti dalla famiglia della 12enne, che avrebbe denunciato il 50enne; mentre gli approfondimenti andavano avanti, gli inquirenti hanno dovuto avvisare la scuola, che per prassi ha dovuto sospenderlo dall'insegnamento.

Secondo le indiscrezioni che correvano nel suo paese di residenza - che non viene menzionato - l'insegnante avrebbe avuto una relazione o comunque dei contatti con la minorenne, quindi non una storia di violenza. E gli inquirenti stavano approfondendo proprio il tipo di legame tra i due, ma il suicidio dell'uomo ha interrotto qualsiasi possibilità di approfondimento, almeno nei suoi confronti.

La scuola dove insegnava il docente è sotto choc, gli alunni sono sconvolti dalla sua morte, tra cui la ragazzina con cui avrebbe avuto la relazione. La salma è già stata riconsegnata alla famiglia che potrà celebrare i funerali, mentre l’inchiesta probabilmente proseguirà il suo corso, per appurare la natura dei rapporti tra l’insegnante e l’alunna.