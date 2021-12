Andrea Pantaleoni, professore di storia e filosofia di Montepulciano, ha scelto di non vaccinarsi: lo fa per motivi di salute? «No, non ho particolari problemi di salute. Almeno credo, visto che in questo momento è molto difficile riuscire a fare dei controlli medici».

Allora è un no vax?

«No, non mi ritengo un no vax. Sono vaccinato per le altre malattie. Ma questo contro il Covid non lo faccio».