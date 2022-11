Professore prende a pugni studente, la mamma del ragazzo: «Gesto grave, ma mio figlio ha sbagliato»

«Quello del professore è stato un gesto grave, ma mio figlio ha sbagliato, se fosse rimasto seduto al banco come i suoi compagni tutto questo non sarebbe successo», così la madre dello studente 14enne colpito da un pugno sferrato in aula dal suo professore in una scuola di Pontedera, nel Pisano. La donna a poche ora dalla diffusione della notizia e del video che ha ripreso quei concitati attimi prende una posizione netta rispetto a quanto accaduto, condannando l'insegnante ma senza giustificare il figlio.

Il professore è in ferie



In un'intervista rilasciata a IlTirreno, che per primo ha raccontato la vicenda che si è consumata qualche giorno fa in un istituto superiore della cittadina toscana, la donna spiega che nessuno studente ha il diritto di alzarsi e fare il buffone con un docente, saltellando alle sue spalle, come ha fatto il figlio, e mancandogli così di rispetto. Nonostante questo ha sporto denuncia nei confronti del professore che, contrariamente a quanto appreso ieri in un primo momento, non è stato sospeso da scuola ma è in ferie, in attesa evidentemente che l'istituto si esprima su eventuali provvedimenti.

La dirigente scolastica ha infatti contattato la madre del giovane condannando il gesto del professore per il quale ha annunciato imminenti provvedimenti disciplinari. Anche lo studente verrà punito per il suo comportamento, ma al momento non è arrivata alcuna comunicazione. “Mio figlio mi ha detto che si è alzato perché doveva dire una cosa al professore – il racconto della madre – e una volta alla cattedra, in attesa che l'insegnante finisse ciò che stava facendo al pc ha mimato il gesto della vittoria con la mano verso i compagni”.

A riprendere la scena sono stati proprio gli amici del 14enne che hanno poi diffuso il video in diverse chat di classe. Le immagini sono piuttosto esplicative e il pugno sferrato dal professore è evidente tanto che sullo stomaco il giovane studente ha riportato un ematoma durato diversi giorni. “Mio figlio è stato punito – conclude la donna – è un ragazzo esuberante, a volte infantile, ma questo non può giustificare quanto ha fatto. Ecco perché è giusto che capisca il suo errore”.