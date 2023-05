Professore di religione abusa sessualmente studenti tra i 10 e i 15 anni durante le gite, arrestato a Tivoli

Insegnante di religione e con incarichi in ambito religioso approfittava di gite organizzate dalle associazioni educative di cui faceva parte per commettere violenze sessuali nei confronti di minorenni. Per il professore, 46 anni, il gip del tribunale di Tivoli, su richiesta della procura, ha emesso una custodia cautelare agli arresti domiciliari.

Prof di religione indagato per violenze sessuali

È indagato per violenze sessuali, reiterate per anni, nei confronti di bambini e ragazzini di età compresa tra i 10 e i 15 anni, commesse non solo nel circondario ma anche in altre città d'Italia.

Spesso dopo aver stretto amicizia con loro e anche con i genitori. Le indagini, condotte dal commissariato di Tivoli diretto dal Paola Pentassuglia e coordinate dalla procura, hanno ricostruito diverse vicende e messo in luce gravi indizi di colpevolezza. In campo gli investigatori del pool anti-violenza, coordinati dal sostituto commissario Davide Sinibaldi.

Violenze reiterate

Si teme che possano essere molti altri i casi sommersi: l'obiettivo della procura, che stamattina terrà una conferenza stampa, è quello di raccogliere eventuali altre segnalazioni su fatti analoghi “in considerazione – spiega il procuratore capo di Tivoli, Francesco Menditto – della reiterazione delle violenze in diversi luoghi ai danni di più minorenne e del fatto che dalle indagini è emerso che i ragazzini o i lori genitori si erano confidati o avevano segnalato diverse condotte senza che queste emergessero, anche per un clima di sostanziale diffidenza nei confronti delle vittime”.