Salvini: «La prof sospesa torni a scuola». Centinaia in corteo a Palermo

Sono sicuro, e ne sarei felice, che ci sarà anche modo di incontrare la professoressa Rosa Maria Dell'Aria, che mi auguro possa tornare quanto prima al suo lavoro a scuola

Venerdì 17 Maggio 2019, 17:42 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2019 18:59

«Giovedì prossimo sarò a Palermo.». Parla così il ministro dell'Interno Matteo Salvini , proprio mentre aunper le strade della città per mostrare solidarietà alla docente.LE FOTOIl vice premier ha aggiunto «mi auguro di incontrare anche gli studenti di quella scuola per spiegare cosa sto facendo per la sicurezza del mio Paese e la distanza abissale tra le mie idee e progetti e le leggi razziali del periodo fascista».IL VIDEODa sabato scorso la professoressa è stata sospesa per due settimane su ordine del Provveditorato all’istruzione - ufficio scolastico provinciale - in quanto non avrebbe vegilato sul lavoro dei suoi studenti. La vicenda ruota intorno a un video realizzato dai ragazzi,14 enni, dove si accostavano leggi razziali del ’38 al decreto sicurezza di Matteo Salvini Fai click sull'immagine per vedere il video.I manifestanti si sono riuniti indavanti la Prefettura di Palermo mentre adesso si stanno dirigendo in corteo verso il liceo dove insegna Rosa Maria Dell'Aria.Il sindaco di Palermo,, nel pomeriggio ha scritto un messaggio sulla sua pagina Facebook affermando che «l'Amministrazione comunale e tutta la città sono grate agli studenti e a chi li accompagna nel percorso di crescita; un percorso di consapevolezza e cittadinanza attiva»​.