Professori, l'assedio dei bulli: «Così la scuola è una trincea»

Venerdì 20 Aprile 2018, 08:58 - Ultimo aggiornamento: 20-04-2018 09:34

Franti il bullo, in versione 2.0, impugna lo smartphone e minaccia una insegnante di Velletri: «Ti faccio sciogliere nell’acido, ti mando all’ospedale», strilla in romanesco. E la sua non è nemmeno l’ultima, sboccata, incresciosa aggressione, solo che da ieri il video, diventato virale, è oggetto di una informativa inviata in Procura dai carabinieri. Così, il giorno dopo gli insulti all’anziano professore di Lucca, il malvagio tipetto tratteggiato da Edmondo de Amicis torna a far tremare tutti. Al punto che la ministra dell’istruzione Valeria Fedeli invoca «una linea rigorosa: di fronte ai fatti di Lucca e Velletri gli studenti vanno sospesi, il consiglio d’istituto valuta la gravità, che secondo me c’è, e deve esserci la sanzione fino alla non ammissione agli scrutini finali. Le regole ci sono e vanno applicate: non si possono accettare comportamenti come questi; lo dico non solo per questi due casi».Il fenomeno sociale è irrisolto tra i banchi, nonostante siano passati più di cento anni dal libro Cuore. Docenti a parte, il 52,7 per cento degli adolescenti subisce i comportamenti offensivi dei coetanei (dati Censis). E c’è un incremento di episodi che colpisce «i bambini più piccoli, con un’età inferire ai 10 anni», addirittura «un caso su tre ha 5 o 6 anni», come certifica il primo Centro dedicato alle vittime del bullismo in Italia, da dieci anni aperto nel reparto di pediatria del Fatebenefratelli Sacco a Milano. Per il suo direttore, Luca Bernardo, «trovare la causa è difficile». Ma ricercarla un dovere, nella scuola diventata «ultima trincea». Usa questa espressione lo psicanalista lacaniano Massimo Recalcati, che ha pubblicato numerosi saggi tra cui “Il complesso di Telemaco. Genitori e figli dopo il tramonto del padre” (Feltrinelli). «II vero problema è che si è sfaldato il patto educativo che lega tra loro le generazioni: i genitori non sono più dalla parte degli insegnanti coi quali condividere le responsabilità educative, ma si sono schierati coi capricci dei figli facendo valere i loro interessi presso gli insegnanti. È un nodo essenziale», sottolinea.