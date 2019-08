Martedì 27 Agosto 2019, 15:36 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2019 18:30

Esce di casa intorno a mezzanotte per gettare lanei cassonetti condominiali ma viene colpito sullada un piccolo, fermatosi a pochi a centimetri da un. E' quanto accaduto lunedì sera per le strade di via Egnazia, al quartiere Paradiso aVittima un 41enne, dipendente di una società partecipata del Comune di Brindisi. Il misterioso proiettile vagante di 8 millimetri - partito presumibilmente da un’arma ad aria compressa - ha oltrepassato la pelle fermandosi sull’osso frontale. Soccorso dalla moglie, il 41enne ha contattato immediatamente le forze dell’ordine. Poi, da solo, si è recato presso il Pronto soccorso dell’ospedale “Perrino” per essere medicato. Ora, su quando accaduto stanno cercando di fare chiarezza gli investigatori della Squadra mobile.