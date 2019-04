Sabato 20 Aprile 2019, 11:26 - Ultimo aggiornamento: 20-04-2019 12:21

Blitz anti prostituzione lungo la bonifica del Tronto (Teramo): tre prostitute multate, una espulsa dal territorio italiano e un bar chiuso per 10 giorni.A Controguerra i carabinieri hanno rintracciato una lucciola rumena nei confronti della quale pendeva un foglio di via obbligatorio dall'Italia, emesso qualche tempo fa dal tribunale di Caserta. La donna, 30 anni, è stata anche sanzionata con una maxi multa di 10mila euro per atti osceni in luogo pubblico poichè stava adescando clienti in abiti succinti.