Prostituzione, scelta mai davvero libera: e la Consulta salva la legge Merlin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 8 Giugno 2019, 08:16 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2019 08:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le case chiuse non esistono più da sessant'anni, chi fa del sesso un lavoro si chiama escort e lo scenario è spesso quello degli alberghi di lusso. L'atmosfera insomma è cambiata, ma la sostanza resta sempre la stessa: prostituirsi non è mai una scelta totalmente libera, afferma la Corte costituzionale. Anche nell'attuale momento storico, e al di là dei casi di «prostituzione forzata», la scelta di «vendere sesso» è quasi sempre determinata da fattori - economici, ma anche affettivi, familiari e sociali - che limitano e condizionano la libertà di autodeterminazione dell'individuo.A mettere paletti precisi in tema di prostituzione è la Consulta, nelle motivazioni in cui spiega perché a marzo è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d'appello di Bari sulla legge Merlin, nell'ambito del processo a Giampaolo Tarantini e Massimiliano Verdoscia.