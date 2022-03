Prova a vendere orologi di lusso, truffato per 77mila euro

Ha provato a vendere gli orologi di lusso che collezionava, ma è rimasto vittima di una truffa del valore di circa 77 mila euro. Un 44enne austriaco ieri in un bar del centro a Milano, si è visto portare via due Rolex del valore di 17 mila euro ciascuno e alcuni lingotti d'oro da una donna che avrebbe dovuto acquistarli. L'uomo era stato prima contattato, tramite il sito su cui vendeva gli orologi, da una donna italiana.

All'appuntamento dello scorso 16 marzo si è presentata però un'altra persona, una ragazza italiana che diceva di essere la figlia del primo contatto, che parlava tedesco fluentemente e che sosteneva di arrivare da Torino. Lo scambio era andato a buon fine e i due si erano messi d'accordo per un altro acquisto. Avevano deciso quindi di incontrarsi in un bar del centro a Milano, ieri alle 13. Anche ieri però si è presentata un'altra persona che l'uomo non aveva mai visto, una donna di origine rom. Quando le ha consegnato il sacchetto con all'interno gli orologi e alcuni lingotti d'oro, la donna prima si è appartata per controllare il contenuto e poi è scappata. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato. In tutto l'uomo è stato raggirato per circa 77 mila euro. La donna ha portato via due Rolex da 17 mila euro ciascuno, e sei piastre d'oro di circa 100 grammi.