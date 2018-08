Sabato 18 Agosto 2018, 18:19 - Ultimo aggiornamento: 18-08-2018 18:24

«Nonostante sia stata proclamata la giornata di lutto Nazionale il calcio non si ferma. Giovanni Paolo XXIII diceva: 'nulla di quello che accade all'uomo deve risultarci estraneò. Da giocatore professionista, da italiano e genovese, da padre e da uomo mi domando. Ma se il calcio che è lo spettacolo più aggregante e seguito di tutto il territorio nazionale, non rispetta il silenzio di chi non c'è più, che valori possiamo insegnare alle generazioni future?». Lo ha detto Christian Puggioni, ex portiere della Sampdoria, oggi al Benevento, in un post.