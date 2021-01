Covid: aumentano i tamponi, impennata di contagi. Sono 950 i nuovi casi, 25 i decessi. Calano i ricoveri, ma salgono gli attualmente positivi

Su 7.591 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore per individuare l'infezione da Covid-19, sono stati registrati 950 casi positivi: 427 in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 65 nella provincia BAT, 252 in provincia di Foggia, 87 in provincia di Lecce, 78 in provincia di Taranto, 2 residenti fuori regione (qui il bollettino completo).

Sono stati registrati 25 decessi: 8 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 4 in provincia di Brindisi, 6 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Il rapporto positivi/tamponi si attesta su un livello contenuto: 12,5 casi ogni cento test (ieri era del 17,02% ma con poco più di duemila tamponi, l'altro ieri del 19,8% con un numero di test simile a quello odierno). Torna a scendere il numero dei pazienti ricoverati (1.612) dopo l'impennata di ieri, ma ricomincia a salire quello degli attualmente positivi (oggi 54.078 in Puglia).

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.060.971 test; 37.059 sono i pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 93.653 così suddivisi:

36.232 nella provincia di Bari;

10.672 nella provincia di Bat;

6.739 nella provincia di Brindisi;

20.732 nella provincia di Foggia;

7.267 nella provincia di Lecce;

11.386 nella provincia di Taranto;

526 attribuiti a residenti fuori regione;

99 provincia di residenza non nota.

Ultimo aggiornamento: 17:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA